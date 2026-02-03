Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan martı kurtarıldı

        Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:26 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:26
        Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan martı kurtarıldı
        Zonguldak'ta kanadı elektrik teline takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yayla Mahallesi'nde bir martının kanadının elektrik tellerine takıldığını görenler, durumu Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, merdivenli araç yardımıyla martıyı bulunduğu yerden kurtardı.

        Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen martı, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

