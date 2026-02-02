Habertürk
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, GMİS'i ziyaret etti

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, GMİS'i ziyaret etti

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:23
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, GMİS'i ziyaret etti
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret etti.

        Yavuzyılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

        TTK'de yaşananların kurum bünyesinde çalışan madencileri, ailelerini, sendikayı ve kentte yaşayanları önemli ölçüde etkilediğini belirten Yavuzyılmaz, CHP’nin her koşulda GMİS’in ve madencilerin yanında olduğunu dile getirdi.

        Yavuzyılmaz, "Üretimin durmuş olmasının, TTK'nin kapatılmasıyla aynı sonucu yaratan bir durum" olduğunu savunarak, "O nedenle bu durumun mutlaka tamir edilmesi gerekiyor. Bu durumu ortaya çıkaran kök nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

        Bugüne kadar yapılan uyarıları dikkate almayan yöneticilerin ve siyasi sorumluluğu bulunanların bu yönde sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

        "Biz de hem buna dikkati çekmek hem bu sorunun bir an önce en sağlıklı, en bilimsel, en doğru ve yasal şekilde aşılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi ifade etmek için buradayız. Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin içinde kamu kaynaklarının nereye harcandığının, doğru harcanıp harcanmadığının, şeffaf bir şekilde tam anlamıyla denetlenemediği bu süreçte, Zonguldak ekonomisinin yeniden ayağa kalkması, madencilik faaliyetlerinin gelişerek sürmesi için desteğimizi vermeye devam edeceğimizi tekrar ifade etmiş olayım."

        GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de TTK'nın Zonguldak'ın olduğunu ve kurumu yıllardır yaşattıklarını ifade ederek, bundan sonraki süreçte de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak yaşatmak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

        Ziyarette, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve CHP İl Başkanı Devrim Dural da yer aldı.



