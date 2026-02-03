Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Zonguldak'ta yapılacak konutların kurası çekildi

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Zonguldak'ta inşa edilecek 1872 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Zonguldak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Zonguldak'ta inşa edilecek 1872 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

        Törene katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye'nin cennet gibi vatan olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Suver, "Bu ülkenin coğrafyası, jeolojisi, 'Siz burada yaşamak istiyorsanız, depremle yaşama imkanlarını, yani dirençli binaları, şehirleri kurmak zorundasınız.' diyor." dedi.

        Suver, iklim değişikliğine bağlı ani düşen aşırı yağmurların varlığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Bunlar da sellere neden oluyor. Karadeniz'de bunu yaşadık. Sel baskınları yine büyük hasarlara neden oluyor. Ardından orman yangınları yaşadık. Eski ölçeklere göre yapılan, kurulan şehirler, binalar artık yeni dönemde güvenli değil. Bunları yeniden imar etme durumumuz var. 2000'li yılların başlarına göre, Türkiye'de 6,5 milyon 2000 öncesi standartlara göre yapılmış binamız var. Bu demektir ki bu binaların dönüşmesi, yenilenmesi lazım. Bakanlığımız bu işi ülkenin her yanında yapmaya devam ediyor. Daha da hızlanması lazım gelir. Bu da tabii belediyelerin işbirliğiyle olur çünkü kentsel dönüşümün 3 ayağı var. Bir belediyeler, iki vatandaşlar, üç bakanlık."

        Bu üç ayak bir araya geldiğinde sağlıklı kentsel dönüşümün yapılabildiğini belirten Suver, hem ekonomik hem de can güvenliği olarak bunun hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da projenin, sahada karşılık bulan ve vatandaşlarla buluşan son derece anlamlı aşamayı ifade ettiğini, konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin bu büyük organizasyonun gücünü, planlama kabiliyetini ve millet-devlet dayanışmasının en somut göstergesi olduğunu anlattı.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ise ülkenin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini ve millete yakışır kalıcı eserler ürettiklerini dile getirerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın afeti sonrası 11 ilde 455 bin konutun üretimini gerçekleştirdiklerini, kent merkezlerinde vatandaşların nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra, protokol üyeleri şehit ve gazi aileleriyle butona basarak kura çekilişini gerçekleştirdi.

        Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, kurum müdürleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Sağlık Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Yılı akademik kurul toplantısı gerçekl...
        Sağlık Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Yılı akademik kurul toplantısı gerçekl...
        Zonguldak'ta bin 872 konutun hak sahibi belirlendi Cumhurbaşkanı Başdanışma...
        Zonguldak'ta bin 872 konutun hak sahibi belirlendi Cumhurbaşkanı Başdanışma...
        Zonguldak'ta 1872 konutun hak sahibi belirlendi
        Zonguldak'ta 1872 konutun hak sahibi belirlendi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, GMİS'i ziyaret etti
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, GMİS'i ziyaret etti
        Zonguldak'ta sanal bahis çetesine darbe, 3 site yöneticisi tutuklandı
        Zonguldak'ta sanal bahis çetesine darbe, 3 site yöneticisi tutuklandı
        Devrek'te kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahı kapatıldı
        Devrek'te kurallara uymayan pazarcı esnafının tezgahı kapatıldı