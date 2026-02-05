Habertürk
        TTK'de üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin davanın görülmesine başlandı

        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı 4 maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

        Giriş: 05.02.2026 - 19:47 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:47
        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı 4 maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

        Zonguldak 4. İş Mahkemesindeki duruşmaya, TTK ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) avukatları ile bazı CHP'liler katıldı.

        TTK avukatı Gökhan Belhan, karşı tarafın iş durdurmayı gerektiren hususlarda itirazının olmamasının davalarının haklılığını ortaya koyduğunu savundu.

        İtirazda, bilirkişi raporundaki beyanlardan ziyade müfettişlerin ifadelerine yer verildiğine değinen Belhan, "Yani bilirkişi raporuna itiraz yoktur. Bu nedenlerle yeniden bilirkişi raporuna ihtiyaç yoktur. Üretimin 1 aydır durması hem ekonomik hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda riskler oluşturmaktadır. Ocaklarda statik ısınmalar nedeniyle metan ve ısı birikimi mevcuttur. Bu nedenle hem iş güvenliği hem de üretim açısından sorun yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Belhan, alanında uzman kişiler tarafından rapor hazırlandığını belirterek, "Heyette nitelikli, havzayı bilen, alanlarında uzman akademisyenler yer almaktadır. Yeni bilirkişi raporu alınmaması ve davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.

        Yeni bilirkişi heyetinin oluşturulacağını bildiren mahkeme hakimi, Üzülmez, Kozlu ve Karadon müesseselerine bağlı 4 maden ocağı için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Zonguldak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince, TTK Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı 4 maden ocağında yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler üzerine "iş durdurma" yönünde rapor hazırlanmış, Valiliğe sunulan rapora istinaden 4 maden ocağında üretim durdurulmuştu.

        TTK yönetimi de "iş durdurma kararının kaldırılması" için dava açmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

