        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta öğrenciler ve öğretmenlerden "Bayrağa Saygı ve Sevgi" gösterisi

        Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri ve öğretmenler, "Bayrağa Saygı ve Sevgi" etkinliği için zeybek oynadı.

        Giriş: 05.02.2026 - 16:38 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:38
        İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda "Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan" sloganıyla düzenlenen programda, öğrencilere "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin temel yaklaşımı doğrultusunda milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflendi.

        Programda aynı zamanda, bayrağın bir milletin varlığını temsil eden ve devletlerin bağımsızlığını simgeleyen en yüce sembol ve en mukaddes değer olduğu anlatılması amaçlandı.

        Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtlerle zeybek oynayan öğrenciler ve öğretmenlerin performansı beğeni topladı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

