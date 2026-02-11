Düzenli kan bağışıyla hastalara umut oluyorlar

FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta maden ocaklarında yıllarca ter döken 56 yaşındaki emekli madenci İbrahim Ertürk ile 20 yıldır kentte basın mensubu olarak görev yapan 41 yaşındaki Sertaç Özdemir, düzenli kan bağışlarıyla onlarca kişiye umut oluyor.





Henüz 10 yaşındayken annesinin ikiz kardeşlerinin doğumu sırasında yaşadığı ağır kan kaybından etkilenen Ertürk, o gün verdiği "bağışçı olma" sözünü tutarak resmi kayıtlara göre 1999'da başladığı kan bağışında 86 üniteye ulaştı.



Düzenli olarak kan bağışında bulunan Ertürk, demir eksikliği nedeniyle bir süre kan veremeyeceğini öğrendi. Ertürk, bir süre tedavi gördükten sonra yeniden kan bağışçısı olmaya devam ederek 86'ncı kan bağışını yaptı.



Ertürk, AA muhabirine, Zonguldak'ın, ağır ve tehlikeli iş kollarının bulunduğu bir yer olduğunu ve bu nedenle kentte kana daha çok ihtiyaç duyulduğunu anlattı.



Kan vermeye başlama hikayesinin kendini duygusallaştırdığını dile getiren Ertürk, "Biz 6 kardeşiz. Annem ikiz kardeşlerimi doğurduğunda çok sıkıntılar çekmişti. Ben o zaman 10 yaşındaydım. Büyüdüğüm zaman kan bağışçısı olmaya o gün karar vermiştim. Annem doğumda çok kan kaybetmişti. Ondan sonra da elimizden geldiğince kan bağışçısı olmaya ve Kızılay'a kan bağışçısı kazandırmaya yönelik çok çalışmalarımız oldu." diye konuştu.



- "Bugün yaptığımız kan bağışıyla 3 kişiye umut olabildiysek ne mutlu bize"



Ertürk, kan bağışlarıyla çevresindekilerden takdir topladığını, Türk Kızılay tarafından da ödüllendirildiğini söyledi.



Yakınlarını da tavsiyeleriyle bağışçı yaptığını aktaran Ertürk, "TTK'de olsun diğer iş kollarında olsun bir sürü kazandırdığım kan bağışçısı var. Ömrümün sonuna kadar da elimden geldiğince Kızılay'a destek olmaya gayret göstereceğime dair söz veriyorum. Sağlık sorunu olmayan herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum. İlacı yapılamayan tek şey kan olduğu için bu konuda tüm vatandaşlarımızın Kızılay'a duyarlı bir şekilde yaklaşmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Ertürk, kan bağışının kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Bugün yaptığımız kan bağışıyla 3 kişiye umut olabildiysek ne mutlu bize. Kızılay kayıtlarında bugün 86'ncı kan bağışında bulundum. Fakat benim için daha önemli olan başka hedefim var. Ben Zonguldak'ta doğdum, büyüdüm. Zonguldak'ın plaka numarası 67. Emekli olduktan sonra 67 kez kan veren emekli maden işçisi olmak için kendime hedef çizdim. Onun için de 8 kere daha kan bağışına ihtiyacım var. İnşallah Allah da o günleri bize gösterir."



- "İnsanlar bu konuda yeterli bilince sahip değil"



Kentte uzun yıllardır gazetecilik yapan Sertaç Özdemir de kan bağışı bilincinin yaygınlaşması için 20 yıldır düzenli olarak bağışta bulunduğunu ifade etti.



Özdemir, 56'ncı kez sedyeye yattığını belirterek, bu alışkanlığı dönemin Zonguldak Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Ömer Selim Alan'ın tavsiyesiyle kazandığını söyledi.



Kan vermenin hem bağışçının sağlığına katkı sunduğunu hem de toplumsal görev olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:



"Düzenli olarak 3 ayda bir kan vermeye çalışıyorum. Herkesi de kan vermeye davet ediyorum. Sağlığına sağlık katıyor. Bunun haricinde de başka insanların ihtiyacı olduğunu da düşünerek, 3 kişinin hayatını kurtarabiliyorsunuz. Bence insanlar bu konuda yeterli bilince sahip değil. Ben insanların 3 ayda bir düzenli olarak gelip 15 dakikalarını ayırarak kan vermelerini istiyorum."

