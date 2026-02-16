Canlı
        Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:21
        GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, işçilerden 3'ü mahsur kaldı.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.

        Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk’u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

        Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'e (60) ulaşılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan, olay yerine gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, madencilerin aileleriyle görüştü, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

