Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta uçurumdan düşen 4 kişiden 1'i öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yamaçtan uçuruma düşen kişilerden 1'i öldü, 3'ü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta uçurumdan düşen 4 kişiden 1'i öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yamaçtan uçuruma düşen kişilerden 1'i öldü, 3'ü yaralandı.

        Kayalıdere mevkisine araçlarıyla giden ve akraba oldukları öğrenilen 4 kişi araçtan indikten sonra yürüyüşe başladı. Bu sırada gruptaki kişilerden biri yüksekten düşme tehlikesi geçirince iş insanı Ömer Danışmaz arkadaşını tutmak istedi.

        Müdahale etmeye çalışan diğer arkadaşlarının da dengesini kaybetmesiyle 4 kişi uçurumdan aşağı düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Danışmaz'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hafif yaralı olduğu ve ayakta tedavisinin ardından hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

        Ömer Danışmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Doğa yürüyüşü faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Doğa yürüyüşü faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        İnşaattan hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrolle serbest
        İnşaattan hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrolle serbest
        Bakan Bayraktar, madencilerle iftar yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı...
        Bakan Bayraktar, madencilerle iftar yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı...
        Ereğli'de berberler odası seçiminde nefes kesen sonuç: 1 oy fark
        Ereğli'de berberler odası seçiminde nefes kesen sonuç: 1 oy fark
        Bakan Bayraktar: Ülkemiz için enerji arzı sorunu öngörmüyoruz
        Bakan Bayraktar: Ülkemiz için enerji arzı sorunu öngörmüyoruz
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Zonguldak'ta konuştu:
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Zonguldak'ta konuştu: