        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Zonguldak'ta konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi öngörmüyoruz. Bu konudaki gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız." dedi.

        Giriş: 11.03.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Bir dizi program için kente gelen Bakan Bayraktar, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bayraktar'ı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mesut Özil, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve diğer ilgililer karşıladı.

        Şeref defterini imzalayan Bayraktar, daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bayraktar, ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

        - "TTK'nin buradaki varlığı ve üretimini artırması bizim için fevkalade önemli"

        Bayraktar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın "kömürün başkenti" olduğunu söyledi.

        Kentin aynı zamanda doğal gaz merkezi ve dolayısıyla enerji şehri olduğunu belirten Bayraktar, "Biz buraya aynı zamanda enerji toplamaya geliyoruz. Zonguldak için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çok önemli. Bir anlamda şehirle bütünleşen tesislerden veya konulardan biri. Türkiye'nin böyle belli şehirleri var ama Zonguldak TTK ve kömürle iç içe geçmiş şehir. TTK'nin buradaki varlığı ve üretimini artırması bizim için fevkalade önemli." diye konuştu.

        Bayraktar, bunun şu anda daha da anlamlı hale geldiğini dile getirerek, "Dünyada, bölgemizde yaşanan gelişmeler, çatışmalar, savaş durumu, enerji konusunu gündemin ana konusu haline getirdi. Enerji kaynaklarına erişim, enerjinin kesintisiz tedariki şu anda herkesin ana gündem maddesi. Dolayısıyla bir kez daha yerli enerjinin ne kadar önemli olduğu ve 'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında izlediğimiz politikaların ne kadar anlamlı olduğunu görüyoruz. Bu konuda çok daha hızlı adım atmamız gerektiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin yerli kömürünü kullanması, yenilenebilir kaynakları azami şekilde ekonomisine katması gerektiğini anlatan Bayraktar, Türkiye'nin kendi petrolünü, doğal gazını üreten ülke haline geldiğini, 2026'da Karadeniz gazında üretimi 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Bayraktar, 2028'de üretimin 4 katına çıkacağını ve 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz gazından karşılanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bu anlamda yerli kaynaklarını önceliklendiren ana politikamızın doğruluğunu bir kez daha görüyoruz. Bunu hızlı şekilde artırmaya gayret ediyoruz. Şu anda ülkemiz için herhangi bir arz kesintisi öngörmüyoruz. Bu konudaki gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. Fiyatlarla ilgili bizim kontrolümüzün dışındaki gelişmelerle alakalı da geçtiğimiz hafta aldığımız eşel mobil kararıyla akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'yi düşürerek fiyatların artışını önemli ölçüde engellemiş olduk."

        - "Önce iş sağlığı diyoruz"

        Bayraktar, vatandaşlara doğal gaz ve elektrik desteklerinin devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "TTK özelinde şunu ifade etmem lazım. Özellikle son birkaç aydır burada devam eden teftişler ve neticesinde madenlerle alakalı alınan kararlar çerçevesinde şunu söyleyebilirim. Bugün itibarıyla Kozlu ve Karadon'da bir anlamda kısmi çalışma söz konusu ama inşallah çok kısa zamanda hem belirtilen tedbirlerin tümüyle alınması hem de burayla alakalı değerlendirmelerin biraz doğru yapılması neticesinde orası da normal çalışmalarına dönecek."

        TTK'nin Zonguldak ve Türkiye için önemine değinen Bayraktar, "Önce iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Hiçbir madencimizin burnu kanamadan evine salimen dönmesi, ailesine kavuşması bizim için en önemli konudur. Ondan sonra çevreyle uyumlu imalat, üretim bizim için önemlidir ve katma değerli madencilik diyoruz. Bu anlamda bizim iş sağlığı ve güvenliği standartları neyse en üstününü, en üst seviyedekini uygulamamız bizim için önemli. Bunu bekliyoruz bütün çalışma arkadaşlarımızdan. Bu çalışmaları da yerinde tespit etmek üzere buradayız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Çağlayan, Bakan Bayraktar'a Devrek bastonu takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

