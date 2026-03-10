Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı

        Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 21:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanık hakim karşısına çıktı

        Zonguldak'ta akrabasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanık M.D, hayatını kaybeden Serkan Akdal'ın kavgada yanında olan yeğeni B.A'nın (14) yanı sıra oğlu S.A. (16) ile annesi Ş.A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Maktul Akdal'ın kavgada yanında olan diğer yeğeni Y.T. (14) ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Tutuklu sanık M.D, savunmasında, olaydan bir ay önce Serkan Akdal ile sohbet ettiklerini, maktulün alkolün etkisiyle kötü sözler söylediğini, eşine sesli mesajlar attığını, bunun üzerine kendisini uyardığını öne sürdü.

        Belli bir günün ardından kendisiyle tekrar karşılaştığını, maktulün kendisine sataştığını iddia eden M.D, arkadaşı S.N. ile "sahil" denilen yere gidip alkol aldıklarını, telefonunda çağrı gördüğünü, maktule geri döndüğünü ve kendisine küfür etmesinden dolayı telefonu kapattığını savundu.

        M.D, maktulün kendisine nerede olduğunu sorduğunu ve kendisinin de yerini söylediğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

        "Bana 'Bekle seni öldürmeye geliyorum.' dedi. Ağzımızın tadı kaçmasın diye oradan ayrılmak istedim. Tam rampadan çıkarken telefonum tekrar çaldı. Beni aradığında, 'Geldim, seni öldürmeye geliyorum.' dedi. Ben de bunu duyunca biraz yürüdüm, endişe duydum. Bıçağı görünce korkar, kaçar diye düşündüm. Kafamı kaldırdığım sırada aramızda az bir mesafemiz vardı. Ellerimi yukarı kaldırdım, 'Gelme.' dedim, üzerime geldi. Elindeki demir sopayla saldırdı. Sağ omzuma demir sopayla vurdu. Bende elimdeki bıçağı rastgele savurdum. Öldürme kastım yoktu. Kendimi kurtarmak için hamle yaptım. Eğer aksi bir kastım olsaydı eylemime devam ederdim."

        Daha sonra kendisine vurmaya başlayan maktulün yeğenlerini uzak tutmaya çalıştığını ileri süren M.D, Serkan Akdal'ın o esnada karşı kaldırıma geçip bulunduğu yerden yeğenlerine "Vurun." diye bağırdığını iddia etti.

        Sanık M.D, maktulün fazla yara aldığını düşünmediği için taksiye binip eve gittiğini, eve girmek için merdivenlerden yürüdüğü sırada montunda kan fark ederek eve giremediğini, merdivende eşine olanları anlatıp polise teslim olacağını söylediğini ve o an bıçağı ne yaptığını bilmediğini öne sürdü.

        Polis arabalarını görmesiyle kendisini aradıklarını düşündüğünü aktaran M.D, "Deniz kulübünün orada olayı polislere anlattım. Polisler beni evin orada almadılar. Bu şekilde teslim oldum. Maktulün ailesinin acılarını paylaşıyorum. Kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Benim onunla husumetim yoktu." diye konuştu.

        Maktulün annesi Ş.A. da olanların hep alkol yüzünden olduğunu kaydederek, "M.D, eşiyle tartışıyor. 'Boşanacağım.' gibi söylemlerde bulunmuş. Tartışma devam ederken oğlum da tartışmaya dahil olmuş. Şikayetçiyim." dedi.

        Maktul Akdal'ın yeğenleri B.A. ve Y.T. ise olay günü maktulle akşamüstü buluşup gezdiklerini, bir lokalde yemek yediklerini, sanık ile maktulün konuşup tartıştığını, daha sonra yanına gitmek için ayrıldıklarını, maktul Akdal'ın kendilerine demir sopalar verdiğini ancak "Bana bir şey olmadan karışmayın." dediğini öne sürdü.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmada telefon ses kayıtları dinletildi, olaya ilişkin kamera görüntüleri izletildi.

        Öte yandan, dinleyici sıralarında bulunan ve görüntülerin izletildiği sırada sanığa hakaret eden bir kişi duruşma salonundan çıkarıldı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde 18 Aralık 2025'te M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Eşinin dayısını bıçaklayarak öldüren sanık: Kendimi savundum
        Eşinin dayısını bıçaklayarak öldüren sanık: Kendimi savundum
        Eşinin dayısını bıçaklayarak öldüren sanık: "Demir sopayla saldırdı, korkut...
        Eşinin dayısını bıçaklayarak öldüren sanık: "Demir sopayla saldırdı, korkut...
        Hafız adayları din görevlileri ile iftar programında bir araya geldiler
        Hafız adayları din görevlileri ile iftar programında bir araya geldiler
        Çam'dan mevzuata uygun olmayan plakalar için uyarı
        Çam'dan mevzuata uygun olmayan plakalar için uyarı
        Zonguldak'ta 2010'da kemikleri bulunan kişinin ölümüne ilişkin 4 şüpheli ha...
        Zonguldak'ta 2010'da kemikleri bulunan kişinin ölümüne ilişkin 4 şüpheli ha...
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı imha edildi