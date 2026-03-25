        Bağımlısı olduğu alkolü Yeşilay desteğiyle bıraktı

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta yaşayan Y.K, 7 yıl süren alkol bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Bağımlısı olduğu alkolü Yeşilay desteğiyle bıraktı

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta yaşayan Y.K, 7 yıl süren alkol bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde kurtuldu.

        Genç yaşta arkadaş çevresinin etkisiyle alkole başlayan Y.K, zamanla bağımlı oldu.

        Alkol kullanımı nedeniyle aile, arkadaş ve iş ilişkileri bozulan Y.K, bağımlılıktan kurtulmak için internetten gördüğü ve arkadaşlarının anlattığı YEDAM'a ulaştı.

        Bir yılda YEDAM'ın sunduğu psikolojik ve sosyal destekle alkol bağımlılığından kurtulan Y.K, hayatına yeni sayfa açtı.

        - "YEDAM sayesinde kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

        Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Y.K, son 7 yılın alkolizmle mücadeleyle geçtiğini söyledi.

        Alkol kullanımı nedeniyle aile, arkadaş ve iş ilişkilerinde sorun yaşadığını belirten Y.K, YEDAM sayesinde kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini kaydetti.

        Y.K, YEDAM'dan internet ve arkadaşları aracılığıyla haberdar olduğunu dile getirerek, telefonla aradığı merkezden kendisine randevu verilmesiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdiğini belirtti.

        İki ayrı danışmanına haftanın ayrı günlerinde yaşadıklarını anlattığını, bunun yanı sıra bağımlılıkla ilgili kendisine bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Y.K, burada kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti.

        Y.K, "YEDAM'ı iyileşmemin bir parçası olarak görüyorum, buraya gelmekten çok memnunum. 'İyileştim' diye düşünüp iletişimimi kesmeyi hiç düşünmüyorum. Burası benim sosyal hayatımın bir parçası." dedi.

        - "Alkol almayan kişilerle bir araya gelmiyordum"

        Alkol bağımlılığıyla mücadelenin önemine dikkati çeken Y.K, "YEDAM'da uzmanlar var. Bağımlılıkla mücadelede eden kişiler, herhangi bir şekilde bu uzman arkadaşlarımıza ulaşırlarsa en azından nereden başlayıp ne tarafa doğru hareket edecekleri hakkında fikirleri olur. Onlara faydalı olacağına kendimden gördüğüm üzere eminim." diye konuştu.

        Y.K, alkolün kişinin çevresinden uzaklaşmasına neden olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Alkol almayacağım yerlerde bulunmak istemediğimden aile, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerim zayıflamıştı. Alkol almayan kişilerle bir araya gelmiyordum, onların benimle buluşma isteklerini reddediyordum. Haliyle sosyal hayatım daralmıştı. İş yerinde verimli çalışamadığım için de sorunlar çıkmaya başlamıştı. Alkole çok zaman ayırdığımdan duygusal ilişkilerim de yolunda gitmiyordu."

        YEDAM desteğinin düşündüğünün ötesinde olduğunu, uzmanların kendisine çok destek olduğunu belirten Y.K, diğer bağımlı kişilere de bundan yararlanmayı tavsiye etti.

        - "Gençlerin bağımlılıklardan uzak durmasını sağlamayı amaçlıyoruz"

        Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş da sağlıklı yaşam bilinci kazandırarak gençlerin bağımlılıklardan uzak durmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

        Bu doğrultuda farkındalık eğitimleri yaptıklarını, etkinlikler oluşturmaya gayret ettiklerini anlatan Altuntaş, YEDAM'ın her türlü bağımlılıkla mücadelede bağımlı bireylere desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

