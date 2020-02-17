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Alaplı'da birlik beraberlik toplantısı yapıldı

İHA

Alaplı Belediye Meclisi kararıyla, 17 Şubat 2000 yılında kabul edilen 17 Şubat Birlik ve Beraberlik Günü, yıllar sonra Alaplı'yı yeniden bir araya getirdi.

Alaplı'da birlik beraberlik toplantısı yapıldı

Alaplı Belediye Meclisi kararıyla, 17 Şubat 2000 yılında kabul edilen 17 Şubat Birlik ve Beraberlik Günü, yıllar sonra Alaplı'yı yeniden bir araya getirdi.
Gazeteci Yasin Ören başkanlığındaki Alaplı Kent Konseyinin yeni yönetimi, 17 Şubat Birlik ve Beraberlik Günü nedeniyle, kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Milletvekili Hamdi Uçar, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in yanı sıra, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri,il genel ve belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri ve genel kurul üyelerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Etkinlikte konuşan Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, 17 Şubat'ı Alaplı'nın kurtuluş günü olarak kabul etmek gerektiğini ifade ederek, "Bencillikten, hizipçilikten veya ayrı gayrı düşme kötülüğünden kurtuluş günü. Alaplı'da yaşayan herkesin bir sorumluluğu olduğunu ve bu sorumlulukla hareket ettiğinden eminim." dedi.
Alaplı'da Birlik ve Beraberlik Günü olduğunu duyduğunda şaşırdığını dile getiren Kaymakam Vedat Yılmaz, konuşmasında özetle şunları söyledi:
"Öncelikle Kent Konseyi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine bu yeni görevlerinde başarılar diliyor, görev süresince güzel hizmetler sağlayacaklarına inanıyoruz. 17 Şubat Birlik beraberlik Gün denilince tabii ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için biraz şaşırdım. Görev yaptığım yerlerde mahalli kurtuluş günleri olurdu. Bu günlerde böyle etkinlikler düzenlenirdi. Alaplı'nın da bir kurtuluş günü mü var diye düşündüm içimden. Aslında bir kurtuluş günü bu. Bencillikten, hizipçilikten veya ayrı gayrı düşme kötülüğünden kurtuluş günü. Alaplı'da yaşayan herkesin bir sorumluluğu olduğunu ve bu sorumlulukla hareket ettiğinden eminim. İlçemiz kadim bir ilçe. İlçe olduktan sonra kurumlarını ve kapasitesini hızlı bir şekilde geliştirmiş bir ilçe. İlçemizin haliyle eksikleri var. Bun eksikleri tamamlamak için bir takım projeler de var ev sahibi olacaktır. Ancak, birlik beraberlik en büyük projemiz. Bunu gerçekleştirmediğimiz takdirde, sorunlarımıza ne merhem olabiliriz ne de çözebiliriz. Buradan çıktıktan sonra bu güzel organizasyonu düşünerek hareket etmek lazım. Fikirler ayrı olabilir ama Alaplı için en iyisi neyse onun üzerinde bir arada olmak gerekir. Bizim beklentimiz de bu. İnşallah bu ruhla, bu beraberlikle aşamayacağımız sorun olmayacak.
Milletvekili Uçar, "Birlik beraberlikte rahmet vardı"
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da konuşmasında, birlik ve beraberlikte rahmet ve bereket olduğunu ifade ederek, " Eğer bu birlik ve beraberliğimizi bozmazsak, Alaplı'mızın sorunlarını da çözeriz, Zonguldak'ımızın sorunlarını da çözeriz, ülkemizin sorunlarını da çözeriz" dedi.
Uçar, konuşmasında şunları söyledi:
"Birlik ve beraberlikte rahmet vardır, bereket vardır. Bu rahmetten, bu bereketten de Alaplı inşallah nasibini alır. Alaplı'ya sahip çıkmak demek Zonguldak'a sahip çıkmak demek, Zonguldak'a sahip çıkmak demek ülkemize sahip çıkmak demektir. Burada bir şeyler söyleyip, dışarıda başka şeyler söylememek lazım. bu birlik ve beraberliğe sahip çıkmak lazım. Bunların söylemde kalmaması lazım. Herkesin üzerine düşen vazifeyi yapması lazım. Herkes yapabileceği işlerin peşinden koşarsa başarılı oluruz. Fitneden dedikodudan uzak durmamız kazım. Birlik ve beraberliği pekiştirmek için bu duygular içinde hareket etmemiz lazım. Buradaki konuşmalardan öte bunları icraata geçirmemiz lazım. Alaplı'mızın elbette sorunları var. Alaplı'nın hastane sorunu var, dere ıslahı var, okullarımız var. Bunları yakınen takip ediyoruz. Biz Alaplı'yı çok seviyoruz. Alaplı, ilimizin batıdan açılan en öneli kapılarından bir tanesi. Hem coğrafi, hem sosyal, hem de ekonomik anlamda çok önemli ilçelerimizden bir tanesi. Eğer bu birlik ve beraberliğimizi bozmazsak, Alaplı'mızın sorunlarını da çözeriz, Zonguldak'ımızın sorunlarını da çözeriz, ülkemizin sorunlarını da çözeriz."
Ören," Kent Konseyi, birleştirici güçtür"
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ise, Alaplı Kent Konseyinin ilçede yaşayan 44 bin kişinin birleştirici gücü olduğunu ifade ederek, "Konseyimiz denge çizgisinin hep devamından yanadır. Sizler zincirin birer halkasısınız. bir tanesi eksik olursa Alaplı kendi yükünü taşımakta zorluk çeker" dedi.
Ören, konuşmasında şunları söyledi: "20 yıl önce 2000 yılında O Dönem Alaplı Belediye Başkanı Faruk Çaturoğlu Başkanlığında toplanan Alaplı Belediye Meclisinin aldığı meclis kararı ile yaktığı birlik ve beraberlik meşalesi bugün Alaplı'yı aydınlatmaya devam ediyor.
Hepinizin bildiği gibi Birlik, beraberlik ve kardeşlik dünyanın en narin çiçeği gibidir, onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur.
Alaplı Kent Konseyinde Gelin birlikte yönetelim sloganıyla çıktığımız bu yolda, kentin bütün birleşenleri ile işbirliği içinde ortaya çıkan iradeye birlik ve beraberliğe sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Paylaşımcı, dayanışmacı bir anlayış benimsemeyi bir prensip kabul ediyoruz.
Alaplı Kent Konseyi yerel demokrasinin buluşma noktasıdır. İlçelerin, illlerin, büyükşehirlerin en güçlü kamu sivil bileşenidir.
Kentimizin sorunlarını, ortak akılla sorunların kökten çözümünü bekliyoruz.
Kent Konseyimizin çok değerli üyeleri, Kent Konseyi sizlerden aldığı güç ve destekle sanayisi ile doğal güzellikleri ile gelişen Alaplı'nın turizm ve tarihi değerlere sahip çıkma konusunda da kentin tüm taleplerini toplayıp, yaşama geçmesini arzulamaktadır.
Konseyimiz denge çizgisinin hep devamından yanadır. Sizler zincirin birer halkasısınız. Bir tanesi eksik olursa Alaplı kendi yükünü taşımakta zorluk çeker. 44 Bin kişi Alaplı'nın birleştirici gücüdür.
Bilindiği gibi ekibimizle birlikte 21 Ocak tarihinde sizlerinde teveccühü ile görevi devir aldığımızda, Kent Konseyinin tabelasını asacağımızın sözünü vermiştik 12 yıldır asılmayan kent konseyi tabelasını takan yürütme kurulu olarak bugün karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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