Murat Sesli polise teslim oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı iken 2009 yılında yapılan çete operasyonuna dahil edilen Murat Sesli, Ankara’da polise teslim oldu.

2009 yılında dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli, TSO Başkanının da aralarında bulunduğu belediye meclis üyesi, avukat, gazeteci ve bazı iş adamlarına “Çete” operasyonu yapıldı. Yargılandığı davadan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası alan Sesli, cezasının bir kısmını cezaevinde çektikten sonra serbest bırakılmıştı. Bir süredir firari olan Murat Sesli önceki gün Ankara’da polise teslim oldu. Sesli Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ankara Sincan F1 Tipi Cezaevi’nde gönderildi.

2009 yılında Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Murat Sesli, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de AK Parti Genel Merkezi tarafından aday olarak açıklanmıştı. Sesli, adaylığının açıklanmasından bir hafta sonra yapılan 'çete' operasyonuyla önce gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve seçimlere girememişti.

Murat Sesli, 'Çete' davasından yargılanıp 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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