Salgın nedeniyle hastaneye gitmek istemeyince eve bırakıldı

<br>Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, sahilde dolaşırken rahatsızlanan Ahmet Köseoğlu(73) salgın nedeniyle hastaneye gitmek istemeyince polis aracıyla evine bırakıldı.<br>Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen 6 saatlik izinde dışarı çıkan Ahmet Köseoğlu, sahilde yürüyüşe başladı. Ancak bel ağrısı çekmeye başladı. Çocuk Şube Müdürlüğü önünde fenalaşan Köseoğlu'na polisler müdahale etti. Yaşlı adam, ambulans çağırmak isteyen polis memurlarına, salgın nedeniyle hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Bel fıtığı rahatsızlığı bulunduğunu ifade eden Köseoğlu, polis aracıyla evine götürüldü.<br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-05-24 17:33:45<br>
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