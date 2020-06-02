Güvenlik görevlisinin öldüğü kaza anı kamerada

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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında çift taraflı kaza meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulans, Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı araca çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Zekeriya Duyar idaresindeki 67 ED 148 plakalı aracın kavşakta beklerken ambulansın hızlı bir şekilde araca çarptığı görülüyor.

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