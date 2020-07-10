Kedinin imdadına ekipler yetişti Kurtardıkları kediyi şırınga ile beslediler

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bölme duvar arasına düşüp, mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından şırınga ile süt vererek beslendi.

Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi postane yanında bulunan bir binanın bodrum katı ile duvar arasından kedi sesi geldiğini duyan esnaflar durumu itfaiyeye bildirdi.

Çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kozlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, iki duvar arasına mahsur kalan yavru kediyi yarım saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kurtarılan yavru ekipler tarafından İtfaiye Müdürlüğünde şırınga ile süt vererek beslendi.

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