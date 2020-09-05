Özel maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

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Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK´ta özel maden ocağında vagonun devrilmesi sonucu bir maden işçisi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kırat Mahallesi´nde faaliyet gösteren özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. İddiaya göre, kömür vagonunun devrilmesi sonucu Hayrettin Ş. (45) vagonun çarpmasıyla yaralandı. Maden işçisi, mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkartıldı. Hayrettin Ş., 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2020-09-05 01:24:02



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