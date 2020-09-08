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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık asfalt çalışmaları için özür diledi

İHA

Posbıyık asfalt çalışmaları için özür diledi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, asfalt çalışmalarını ilk günden itibaren yerinde takip ediyor. Bu asfalt döneminde 15 bin ton sıcak asfalt ve 70 bin metrekare emisyon asfalt çalışması yapılacağını belirten Posbıyık “Çalışmalar sırasında trafik aksıyor, halkımıza rahatsızlık verdiğimizi düşünüyorum ama sıkıntı çekmeden rahata ulaşmak mümkün değil. Cehennemağzı Mağaralarına kadar bu çalışmamız devam edecek. Şimdiden özür diliyorum” dedi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bu dönem Ereğli genelinde yapılacak asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi, sahil bandında yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan asfalt çalışmaları sırasında başta trafik sıkıntısı olmak üzere oluşan geçici sıkıntılardan dolayı özür dileyen Posbıyık, şunları söyledi: “Asfalt çalışmalarına başladık. Sıcak asfalt döküyoruz. Bu süreçte trafik aksıyor, halkımıza rahatsızlık verdiğimizi düşünüyorum ama sıkıntı çekmeden rahata ulaşmak mümkün değil. Cehennemağzı Mağaralarına kadar bu çalışmamız devam edecek. Sıcak asfaltı 15 bin tona kadar çıkaracağız. 70 bin metrekareye de emisyon asfalt yapacağız. Ören Mahallesi gibi çok çıplak alanlara o asfaltı dökeceğiz. Ekonomik ortam sıkıntılı. Belediyeler de sıkıntılı, tahsilatlarda zorlanıyoruz ama Ereğli Belediyesi her türlü fedakarlığı yapıp hem sıcak asfalt hem emisyon asfalt çalışması yapıyor. O bakımdan çok mutluyuz. Çalışmalar Ereğli’mizi bir kat daha rahatlatacak ve güzelleştirecek. Ereğli’ye hayırlı uğurlu olsun.”

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