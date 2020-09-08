Evinde kendisini başından vurdu



Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Burhan Coşan (23) evinde kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Olay, dün öğleden sonra Güney Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. Burhan Coşan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, eve girdiğinde Coşan'ı kanlar içinde buldu. Coşan'ın tabancayla kendisini başından vurduğu belirlendi. Burhan Coşan'ın kız arkadaşı ile sorunları olduğu ve bu nedenle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruldu.

Öte yandan, Coşan'ın babasının da yıllar önce kendisini asarak yaşamına son verdiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2020-09-08 16:53:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.