Yaralı Doğan ve Baykuş tedavi altında

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş’a sahip çıktı.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş’a sahip çıktı. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri doğada kanadında yaralı halde bulunan Doğan ile peçeli yavru Baykuş'a sahip çıkarak tedavi altına aldı. Doğan ve Baykuş tedavisinin ardından doğaya tekrar salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.