Üzerine dolap devrilen minik Ebrar, öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde, oyun oynarken üzerine dolap devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ebrar D.'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Ebrar'ın cenazesi helallik için evine götürülürken, anne Ö.D. ve baba K.D., gözyaşı döktü. Ebrar D., ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Aile, gazetecilerin cenazeden görüntü almasını engelledi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-09-14 16:46:32
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