Ereğli´de 2 dönüm ormanlık alan yandı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek köyünde çıkan yangında, 2 dönüm ormanlık alan yandı.

Öğle saatlerinde Ereğli´ye bağlı Bölücek köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-09-25 17:18:09



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