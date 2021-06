Çaycuma TSO Fen Lisesi e-Twinning projesi başarı ile sona erdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan TSO Fen Lisesi’nin “Our Culture, Dıfference, Wealth, Our Herıtage’’ etwinning projesi sona erdi.

Romanya, İspanya ve Türkiye’nin dahil olduğu 3 farklı ülkeden toplamda 16 öğretmen ve 89 öğrencinin aktif katılımları ile sürdürülen projede kültürel değerler ile ilgili farkındalık yaratılmada büyük başarı sağlandı. İngilizce öğretmeni Mehtap Elibol’un dahil olduğu ‘Our Culture, Difference, Wealth, Our Heritage’ (Kültürümüz, Farklılığımız, Zenginliğimiz, Mirasımız) eTwinning projesi başarı ile sona erdi.

Çaycuma TSO Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop konuyla ilgili açıklamasında, “ Çok kültürlü bir yapıya sahip ülkemizde unutulmaya yüz tutan kültürel değerlerimizi ve mirasımızı yeniden gün yüzüne çıkarmak, eğlenceli bir şekilde yeni neslin bu çok kültürlülüğe sahip çıkmasını sağlamak ve tanıtmak amaçlı projede öğrenciler uluslararası 6 takım halinde çalıştılar. Takım lider öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler çeşitli web2.0 araçlarını kullanarak geleneksel yemek tarifleri, meslek ve el sanatları, düğünler, milli ve dini bayramlar, yöresel halk dansları ve kıyafetler gibi pek çok eğlenceli ve eğitici çalışmalar yaptılar. Zumpad uygulaması üzerinde takımlar bir araya gelerek proje konusuyla ilgili ortak İngilizce şiir yazdılar ve proje boyunca yapılan tüm çalışmalar emaze digital sergide bir araya getirdiler. Okulumuzun İngilizce Öğretmeni Mehtap Elibol’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Proje kapsamında öğrenciler; ‘eSafety’ (eGüvenlik) konusunda bilinçlenip, internette güvenli kalma konulu çalışmalar yaptı. Çeşitli web2.0 araçlarını kullanarak tüm aktiviteleri projenin sosyal medya hesaplarında ve kişisel hesaplarında güvenli internet kurallarına uyarak yayınladılar.

Çaycuma TSO Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Mehtap Elibol projenin tüm katılımcılara kişisel ufuklarını genişleterek uluslararası iş birliği ve temaslara, çok kültürlülüğe ve yabancı dillere açması bakımından öğrencilerde pek çok olumlu etki bıraktığını söyleyerek, “ eTwinning Topluluğu, öğretmenlere ve öğrencilere birlikte çalışmak, birlikte öğrenmek ve geleceğe yönelik bir

vizyonu birlikte inşa etmek için araçlar sağlamaya ve bunları yaygınlaştırmaya her geçen yıl daha da gelişerek devam ediyor.

