Kdz. Ereğli Belediyesi kentin en büyük şehitler mezarlığını yapıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Belen Yeni Mahallesi’nde yapılan yeni şehir ve şehitler mezarlığı’nda çalışmalar sürüyor. Başkan Posbıyık, 82 dönüm alan üzerine Karadeniz bölgesinin, bütün hizmetleri bünyesinde toplayacak en büyük mezarlığını yaptıklarını belirtti.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Belen Yeni Mahallesi’nde 82 bin 500 metrekare alan üzerine Karadeniz bölgesinin bütün hizmetleri bünyesinde toplayacak en büyük Şehir ve Şehitler Mezarlığı’nı yapıyor. Belediye Fen İşleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Halil Posbıyık’ın 15 yıl önce kentin geleceğini düşünerek istimlak ettiği arsa üzerine yapılan yeni şehir ve şehitler Mezarlığı’nda parsellerin taş duvar düzenlemeleri tamamlandı, kot düzenleme çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Başkan Halil Posbıyık, mezarlık alanının tepe noktasına Şehitler Mezarlığı da yaptıklarını belirterek, “15 sene evvel, ileride bir mezarlığın lazım olacağını öngörmüştük ve bu bölgeyi satın almıştık. 82 bin 500 metrekare bir alan burası. Hemen bunun üzerinde yoldan sonra da 20 dönüm Belen Mezarlığı var. İkisi birlikte 100 dönüm bir mezarlık alanı. Tepe noktasında bir de Şehit Mezarlığımız olacak. Tören alanı olacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri doğrultusunda yapıyoruz. İçerisinde cami, gasilhane, aşevi, hocaların evi gibi diğer müştemilatları da olacak. 36 şehit vermiş bir kentin Belediye Başkanı olarak Ereğli’nin bir eksikliğini daha gidermek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.