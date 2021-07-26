Oyuncak Evi’nde atölye çalışmaları başlıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından hizmete giren Oyuncak Evi’nde atölye çalışmaları bu hafta Cumartesi gününden itibaren başlıyor. Camdan sepete, tahta oyuncaktan dramaya kadar pek çok sürprizin yer aldığı bildirildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi’nde Ağustos ayı itibarıyla atölye çalışmaları başlıyor. Atölye programı her ay, önceden duyurulacak ve velilerin başvuruları alınacak. Her Cumartesi farklı bir konuda çocuklar eğitmenlerin gözetiminde bu çalışmalara katılabilecek. Camdan, sepete, tahta oyuncaktan, dramaya kadar pek çok sürpriz yer alıyor.

Velilerin, (372) 310 01 44 numaralı telefonla arayarak ve bizzat gelerek kayıt yaptırması gerekiyor.

Oyuncak Evi tarafından hazırlanan Ağustos ayı atölye programının yer aldığı açıklamada;

“31 Temmuz Cumartesi Saat: 11.00 12.30 arasında, katılım için belirlenen 58 yaş grubunda “Oyuncak Evi’yle tanışıyorum” konulu atölyede;

Müze kart hazırlıyor, müzemizi dramalar ve oyunlar eşliğinde keşfediyoruz. Ayrıca atölyemizde ve bahçemizde sürpriz etkinliklerimiz var. Ereğli Eğitim Fakültesi’nden uzmanların gözetiminde çocukları bekliyoruz.

7 Ağustos Cumartesi Saat: 11.00 12.30 arasında, katılım için belirlenen 1418 yaş grubunda “Ahşap tahta oyuncak üretimi” konulu atölyede;

Masif ahşabı ve boyalarını tanıyoruz, atölyemizdeki makineleri kullanarak tahtaya şekil veriyor ve oyuncaklara dönüştürüyoruz. Katılımcılarla ortak belirlenecek tarihte kursun ikinci bölümü gerçekleştirilecek. Bu atölye çalışmasını, oyuncak tasarımcısı ve üreticisi Ümit Ansen gerçekleştirecek.

14 Ağustos Cumartesi Saat: 11.00 12.30 arasında, katılım için belirlenen 812 yaş grubunda “Sepet yapım atölyesi” konulu atölyede;

Unutulmaya yüz tutmuş bu muhteşem el sanatını çocuklarla buluşturuyoruz. Çocuklar, el becerilerini geliştirirken, neşeli zaman geçirecekler. Doğal malzemelerin nasıl şekil aldığını, sepet örme tekniklerini görecekler ve kullanabilecekleri sepetler örecekler. Bu atölye çalışmasını sepet öğretmeni Oğuzhan Turan gerçekleştirecek.

21 Ağustos Cumartesi Saat: 11.00 12.30 arasında, katılım için belirlenen 1012 yaş grubunda “Cam boncuk ve bilye yapımı” konulu atölyede;

Camın renkli dünyasıyla tanışıp, camdan boncuk ve bilye üreteceğiz. Büyüklerimiz bilyelerle nasıl oynuyormuş, hatırlayacağız, bir de sürpriz gösterilerimiz olacak. Bu atölye çalışmasını cam sanatçısı Tuğsal Gençer gerçekleştirecek.

28 Ağustos Cumartesi Saat: 11.0012.30 arasında, katılım için belirlenen 812 yaş grubunda “Seramik atölyesi” konulu atölyede;

Çamura şekil vermenin, onu dayanıklı hale getirmenin yollarını öğreneceğiz, ellerimiz “kil”lenecek. Toprak sanata dönüşecek. Bu atölye çalışmasını seramik sanatçısı Aysun Yıldırım gerçekleştirecek.

Veliler atölye sırasında çocukları teslim edecekler. Atölye bitiminde çocuğu teslim alacak kişinin kimlik bilgileri önceden Oyuncak Evi yönetimine iletilecek ve kimlik gösterilerek çocuklar teslim edilebilecek.

Atölyeler pandemi koşulları nedeniyle 10 kişiyle sınırlı olacak. Talebin yoğun olması durumunda yeni tarihler belirlenecek.” Denildi.

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