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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAYDER’ in dayanışma programında buluştular

İHA

ÇAYDER’ in dayanışma programında buluştular

Zonguldak ‘ da faaliyette bulunan Çaycuma Kültür ve Yardımlaşma Derneği ÇAYDER’ düzenlediği kahvaltı programında bir araya gelindi. Seka Sosyal Tesislerin bahçesinde düzenlenen programa yoğun katılım gerçekleşti.
Birlik, beraberlik ve tanışma için düzenlenen programa Zonguldak ve çevresinden iş adamları, dernek üyeleri, dernek ve vakıf temsilcileri ve muhtarlar katılım sağlayarak büyük ilgi gösterdi.
Çaycuma Kültür ve Yardımlaşma Derneği ÇAYDER Başkanı Topuz, açılış konuşmasında şunları söyledi ; ‘’Memleketimize bir şeyler yapmak için bir aradayız. Çaycuma sevgisi, memleket sevgisi olan insanlarla bir araya gelip kültürümüzü, memleketimizi tanıtmak, insanlarımıza yardım edebilmek için bir aradayız.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Necdet Tıskaoğlu Zonguldak’ın geliştiğini söyleyerek ‘’ Zonguldağımız artık kömüre bağlı yer olmaktan çıktı. Filyos limanı, OSB yatırımı, üniversitelerle beraber ön plana çıkmaya başladı. Artık zeminimiz hazır. Bizlerde buna katkı sağlamalıyız. Gelişen Zonguldak’ta bizlerde olalım”.

Batı Karadeniz Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Ali Karakaş, Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanı Tuncay Gencer ve Çaycumaspor Kulübü Başkanı Teoman Temelkuran’ın konuşmalarından sonra 2013 yılından itibaren İstanbul’da Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) olarak faaliyete giren ve şuan ki Genel Başkanı Ziya Öncan, sivil toplum kuruluşlarını gönüllülük esaslarına dayalı olarak çalışmaların yürütüldüğü çok meşakkatli kurumlar olarak adlandırdı.

‘’ Yine, yeni, yeniden Zonguldak’’
ZONDEF Başkanı Öncan; ‘’ İstanbul’da 7 dernek olarak başladığımız ve şuan 35 dernek, 15 bin üyeye sahip olan çok güçlü bir üst kuruluş olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sivil toplum kuruluşları sosyal barışın sigortası, katılımlı demokrasinin de bir aracıdır. Değişen ve gelişen dünyada, değişime ve gelişime ayak uydurmak anlamında bizlerde kendimizde ZONDEF olarak kendimizde bir değişimi sağlamak maksatlı çalışmalar yapmaya başladık. Şuan dijital olarak hizmet vermek için telefonlarda ZTicaret platformu sitesi uygulaması hazırladık. Zonguldak iş dünyasında, serbest meslekle meşgul olan hemşerilerimize çok kolay ulaşılabilecek bir ücretsiz uygulama oldu. Yine, yeni, yeniden Zonguldak sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Filyos limanı, Çaycuma’da ki endüstri bölgesinin Zonguldak'a çok büyük bir fırsat ve avantaj olduğunu vurgulamak istiyorum. Girişimci ruha sahip hemşerilerimize ihtiyacımız var. O manada İşadamları Derneğimizin çalışmalarını bizlerde sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geldiğince maddi manevi destek vermeye çalışıyoruz, çalışacağız da.

‘’ Zonguldak Tanıtım Günleri Yenikapı’ da ki büyük miting alanında yer alacağız’’
Zonguldak olarak uzun yıllardır hayalini kurduğumuz, hasretini çektiğimiz İstanbul gibi bir metropol şehirde, dünyaya açılan bir kapıdan Zonguldak'ı en üst seviyede tanıtımını yapacağımız ‘Zonguldak tanıtım günleri’ 5 milyon kişinin bir arada buluştuğu Yenikapı’da ki büyük miting alanında Ekim ayı içerisinde yapacağız. İnşallah böyle büyük bir proje ve büyük programla Zonguldak tarihinde bir dönüm noktası ve tarihi devrim gibi yeni kapıların açılacak.

Zonguldak AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, derneklerin içini dolu tutarak; bölgesine, halkına, vatandaşına hizmet yapabilecek bir hale getirmek gerekir diyerek şu konulara değindi; “Bu dönem Zonguldak için şanslı dönem. Uzun zamandır beklediği hizmeti görmeye başladı. Abdülhamit döneminden beri konuşulan Filyos limanımız yapıldı ve hizmete girdi. Bu esnada doğalgazın keşfi biçilmiş kaftan oldu. Filyos limanımız enerji üssü olma yolunda ilerliyor. Havaalanımız Cumhurbaşkanımızın destekleriyle sorunsuz hale geldi. Zonguldak ve Çaycuma bölgemiz kara yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla Türkiye’nin bulmaz noktası. Çünkü tüm lakosyonun bir arada bulunduğu noktada bulunuyor. Bölgenin cazibe ve ticaret merkezi olacak.
Çaycuma OSB yüzde yüz dolu, Gökçebey OSB için çalışmalarımız devam ediyor, Devrek’te bir OSB bölgesi kuracağız. Tarım OSB’nin ihalesi gerçekleşti. Köprümüz bitti, KYK yurdumuz bitme noktasında sırada Çaycuma İlçe Emniyet binası ve İlçe Tarım binamız yenilenecek ve nasip olursa kuzey köprüsü de 3’ncü bağlantı köprüsü olarak kazandırmayı düşünüyoruz. Saltukova havaalanı kavşağından Filyos’a kadar duble çift şeritli yolun ihalesi yapıldı ve firma yakında çalışmalara başlayacak. Güçlü Çaycuma, Zonguldak ve Türkiye için hep beraber devam diyoruz.”
Çaycuma Kültür ve Yardımlaşma Derneği ÇAYDER Başkanı Kemal Esat Topuz, katılım sağlayan tüm misafirlerine teşekkür etti. Ardından toplu fotoğraf çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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