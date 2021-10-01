Kdz.Ereğli Belediyesi bir çok branşta kurs verecek

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Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Cumhuriyet Halk Evleri’nde yeni kurs dönemi başlıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Cumhuriyet Halk Evleri’nde yeni kurs dönemi başlıyor. İlgililerin 11 Ekim’e kadar başvuru yapması gerekiyor. Kurslar 15 Ekim’den sonra başlayacak.

Cumhuriyet Halk Evleri’nde bu yıl açılacak kurslar arasında geleneksel kursların yanı sıra sürpriz başlıklar da yer alıyor. Liman Başkanlığı’yla işbirliği yapılarak Amatör Denizcilik kursu açılacak. İlçe Tarım Müdürlüğü’yle işbirliği çerçevesinde Amatör Balıkçılık kursu verilecek. Kdz. Ereğli Belediyesi eğitmenleri Cam, Bahçıvanlık ve Sepet kursları açacaklar. Halk Eğitim Merkezi’yle işbirliği kapsamında, Arıcılık, Sabun, Piyano, Seramik, Resim, Tokat baskı, Bilgisayar işletmenliği, Web tasarım, Aşçılık (Gurme mutfaklar), Moda Tasarım kursları açılacak.

Kurslara katılacak vatandaşların, 0372 316 24 60 No’lu telefonla iletişim kurmaları ve Murtaza Mahallesi Halit Hoca Sokak No:50 adresine doğrudan başvurabilecekleri belirtildi.

İşte Cumhuriyet Halk Evleri kurs listesi:

Bahçıvanlık, Arıcılık, Sepet, Cam, Sabun, Piyano, Seramik, Amatör Denizcilik, Amatör Balıkçılık, Resim, Tokat baskı, Bilgisayar işletmenliği, Web tasarım, Aşçılık (Gurme mutfaklar), Moda Tasarım

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