Maden ocağında göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

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Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçiden ikisi yapılan çalışmalar sonucu çıkarılırken, mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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