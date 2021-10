ZBEÜ Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler sıralamasında yer aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Times Higher Education (THE) Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022 (Emerging Economies University Rankings 2022) sıralamasında yer aldı^.

Dünya üniversitelerini çeşitli kategorilerde değerlendiren ve listeleyen Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, “Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022 Sıralaması” sonuçlarını açıkladı. Sıralamada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 501+ sıralaması ile gelişen ekonomilerin en iyi üniversiteleri listesinde yer aldı.

THE Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler Sıralamasında bu yıl FTSE (Financial Times Stock Exchange) Endeksine göre “Hızla Yükselen Ülkeler (Advanced Emerging)”, “İkinci Derece Yükselen Ülkeler (Secondary Emerging)”, “Sınırdaki Ülkeler (Frontier)” kategorilerinde yer alan 50 ülkeden 698 üniversite listede yer alabildi. Üniversitemiz, sıralamada yer alan 66 Türk üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022 Sıralamasında yer alması ile ilgili bir açıklama yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kalite odaklı büyümemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Faaliyetlerini kaliteli eğitim, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanları altında yoğunlaştıran üniversitemizin Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler sıralamasında yer alması gurur vericidir. Tüm kalite süreçlerinin etkin ve yayın olarak yürütüldüğü Üniversitemiz başarısını uluslararası sıralamalara da taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde THE Dünya Üniversiteler Sıralaması, THE Etki Sıralaması (Impact Ranking) UMultirank ve GreenMetric Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralamalarında önemli dereceler elde etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, tüm kalite süreçleri ve uluslararası sıralamalarla ilgili çalışmalara katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

