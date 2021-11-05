TGRT Haber'de Alaplı rüzgarı esti

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Cem Küçük bugün yine TGRT Haber ekranlarında Aslı Hünel ile birlikte sunduğu ‘Günaydın Türkiye’ adlı programda Zonguldak’ın Alaplı ilçesine yer verdi.

ZONSİAD Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Cem Küçük; TGRT ekranlarında "Günaydın Türkiye" programında Alaplı’nın yöresel ait ürünleri tanıttı. Küçük Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören’e, ZONSİAD Kurumsal iletişim direktörü Metin Kara’ya ürünleri gönderdiği için teşekkür etti. TGRT Haber'de bu sabah yayınlanan ve Zonguldaklı gazeteci Cem Küçük ile Aslı Hünel’in birlikte sunduğu “Günaydın Türkiye” adlı programda Alaplı’nın yöresine ait elpek bezi, dağ çileği reçeli , fındık ve tarihi yağlı Pehlivan Güreşleri, 4117 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacı ve tabak ve Alaplı Belediyesi formasını tanıtıldı.

Aslı Hünel gelen kestane balı için çok teşekkür ederken, “Ben sadece kestane balı yiyorum, izleyicilere de tavsiye ediyorum, hele ki şu dönemde mevsim geçişlerinde, grip için inanılmaz bir şey” ifadelerine yer verdi. Hediyelerin hazırlanmasında emeği geçen ZONSİAD Kurumsal İletişim Direktörü Metin Kara ve Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ile ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu’na teşekkür etti.

Cem Küçük, geçen hafta içinde Çaycuma ve Gökçebey ilçelerini tanıtmıştı. Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören ise, “Günaydın Türkiye programıyla Zonguldak ve ilçelerini tanıtmaya devam eden Sayın Cem Küçük’e teşekkür ediyorum” dedi.

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