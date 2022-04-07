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"6. Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinin hazırlık kurulu toplandı

İHA

"6. Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinin hazırlık kurulu toplandı

Bu yıl “Spor ve Barış Kenti Çaycuma” başlığıyla gerçekleştirilecek olan “6. Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinin hazırlık kurulu toplantısı, Kaymakam Muharrem Coşgun ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın katılımıyla yapıldı.
Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesi tarafından birlikte gerçekleştirilen ve bu yıl 6’ncısı yapılacak olan “Çaycumalılar Buluşuyor” hazırlık kurulu toplantısı yapıldı. Çaycuma Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, önceki dönem belediye başkanlarından Orhan Yardımcı’nın yanı sıra ilçede kurulu çok sayıda sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti temsilcisi, ilgili kamu birimi yöneticisinin yanı sıra belediye meclis üyeleriyle belediye daire amirleri de katıldı. Hazırlık Kurulu başkanlığını yapan Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu bugüne değin yapılan çalışmalar ve programlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Son derece renkli, kültürel düzeyi yüksek, toplumun her kesiminden insanın içinde mutlaka bir şeyler bulacağı festival oylumunda bir etkinlik planladıklarını söyleyen Çiloğlu, bu yılki etkinliğin temasının “Spor ve Barış Kenti Çaycuma” olduğunu açıkladı. Çiloğlu, buluşma sırasında belirlenen mottoya uygun şekilde yapılacak sportif yarışmaların yanı sıra konserler, imza günleri, paneller, bisikletmotosiklet şenliği, Hıdrellez kutlamaları, uçurtma şenliği, yamaç paraşütü, halkoyunları gösterileri, opera ve bale gösterisi gibi çok sayıda faaliyetin yapılacağını söyledi.
Etkinlikler içinde uzun yıllardır Filyos Vadisi üzerine çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Avcı’nın araştırmaları sırasında ulaştığı bulgu ve bilgileri paylaşacağı bir sunumun da yapılacağını söyleyen Çiloğlu, kültürel etkinliklerin çeşitli sergilerin yanı sıra “Gurbette Çaycuma” başlıklı bir fotoğrafbelge serginin yer alacağını da bildirdi.
Toplantıda konuşan Çaycuma Kaymakamı Muharrem Cosgun, “Daha önce hazırlık çalışmalarına katılıp büyük bir heyecanla beklediğimiz etkinliği Covid19 nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Bu yıl çok iyi düşünülmüş bir program hazırlanmış. İnşallah çok güzel bir program olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Yardımcı’nın da aralarında olduğu çok sayıda katılımcının çeşitli öneriler sunduğu toplantıda, bu öneriler ışığında etkinlik programını yapmak, faaliyetlerin aksamdan sürmesini sağlamak amacıyla bir de etkinlik komitesi oluşturuldu.

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