e-Twinning projesi nisan ayı sonunda çalışmalarını tamamlıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Aşağıdağ İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Mine Yılmazer'in kuruculuğunu yaptığı eTwinning projesi nisan ayı sonunda çalışmalarını tamamlayacak.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Aşağıdağ İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Mine Yılmazer'in kuruculuğunu yaptığı ve Portekizli ve Türk öğretmenlerin birlikte yürüttüğü projeyi Mine Yılmazer tanıttı.

Proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Mine Yılmazer ''Adından da anlaşılacağı gibi, dünyamızdaki savaş gerçekliğine karşı durmayı amaçlamaktadır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözüne atıfla dünyanın farklı yerlerindeki bütün savaşlara isyan ve isyan ediyoruz. Hümanist bakış açısıyla ve samimi algılarımızla, harap olmuş şehirler, harap binalar, ölüler ve çocuklar, korku ve gözyaşı içindeki insanlar gibi savaş sahneleri görmek iste miyoruz. Barış içinde yaşamanın mümkün olduğunda ve istersek birbirimizi sevmenin mümkün olduğunda ısrar ediyoruz. Bu AB eTwinning projesinde , barış mesajlarımızı ve sloganlarımızı göndermeyi ve öğrencilerimizin Savaşa karşı bilinçli SEVGİ algılarını ve duygularını oluşturmayı amaçlıyoruz. Eşsiz dünyamızda sevgi ve barış diliyoruz” şeklinde konuştu

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