Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi Zonguldak’ta gerçekleşecek

Batı Karadeniz Startup Weekend Girişimcilik Kamplarının ilki 131415 Mayıs 2022 tarihlerinde Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesinde gerçekleştirilecek.

Ulusal stratejiler çerçevesinde üst ölçekli plan ve programlar ile uyumlu şekilde Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması ve genç istihdamının arttırılması amacıyla Siber Vatan Programı uygulanıyor. Siber güvenlik alanında toplum genelinde özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesinde teknolojik gelişmeler, savunma geliştirme süreçleri, yerli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bilgi güvenliği ve dijital teknolojiler alanında yetkin kişilerin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi adıyla ve Siber Güvenlikte Kritik Unsur İnsan Kaynağı temasıyla bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarını T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Prof. Dr. İsmail Demir ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un yapacağı Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesinde alanında uzman konuşmacılar tarafından bilgi güvenliği konusunda istihdam ve girişimcilik konularında konuşmalar, siber güvenlik alanında istihdam ve siber güvenlik ürünlerinde yerlileştirme konularında paneller ve siber istihbarat savaşları konusunda değerlendirmeler ve sunumlar yapılacak.

Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi doğrultusunda 131415 Mayıs 2022 tarihlerinde siber güvenlik odağında üniversite öğrencilerine yönelik teknoloji odaklı girişimciliğin geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturma, iş modeli geliştirme ve geliştirilen modelin doğru bir şekilde sunulması çerçevesinde eğitimlerin verileceği, takım çalışmaları ve mentör buluşmaları faaliyetlerinin yapılacağı ve Siber Güvenlik Startup Weekend girişimcilik yarışması gerçekleştirilecek.

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