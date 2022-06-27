Çaydeğirmeni'nde evler ve işyerleri sular altında kaldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kuvvetli sağanakla birlikte derelerin taşması sonucu bazı evler işyerleri sular altında kaldı.

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde derenin taşması sonucu Çay Mahallesi'nde bazı evler ve işyerleri sular altında kaldı. Karayolları ekipleri bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarına destek verdi. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde mahsur kalan iki yavru köpek ise ekipler ve vatandaşların çabaları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İşyeri sular altında kalan Nazlı Akoğlu, "Zararımız çok. Hasar tespiti yapılacak. Görüldüğü gibi dükkan sular altında. 3 saattir çabalıyoruz, suyu atmaya çalışıyoruz. Ekipler zamanında geldi ama yetersiz kaldı, onlar da çok çabaladı. Ama çabaları yetersiz kaldı" diye konuştu.

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