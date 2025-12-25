Zonguldak - Muğla kaç kilometre? Zonguldak - Muğla arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Zonguldak’tan güneybatıya, Muğla’ya uzanan bir yolculuk, harita üzerinde bakıldığında bile dikkat çekici bir mesafeye işaret ediyor. Zonguldak ile Muğla arasındaki yolculuk süresi; tercih edilen ulaşım türüne, güzergâha ve yol koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yola çıkmadan önce detaylı bilgi sahibi olmak, hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlıyor.

ZONGULDAK NEREDE?

Zonguldak, Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve Karadeniz’e kıyısı bulunan önemli şehirlerden biridir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Karabük ve Bartın, batısında Düzce, doğusunda ise yine Bartın ile çevrilidir. Türkiye’de taş kömürü denince akla gelen ilk şehir olan Zonguldak, bu yönüyle hem sanayi hem de emek tarihi açısından özel bir yere sahiptir. Engebeli coğrafyası, yoğun ormanlık alanları ve sahil şeridiyle Karadeniz’in karakteristik yapısını yansıtan şehir; Ereğli, Çaycuma ve Devrek gibi ilçeleriyle bilinir. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere olan görece yakınlığı sayesinde ulaşım açısından da avantajlı bir konumda bulunur.

MUĞLA NEREDE? Muğla, Türkiye'nin Ege Bölgesinin güneybatısında konumlanan ve hem Ege hem de Akdeniz'e kıyısı olan nadir şehirlerden biridir. Batısında ve güneyinde denizle çevrili olan Muğla, doğusunda Antalya, kuzeyinde ise Aydın ve Denizli ile komşudur. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Ölüdeniz gibi Türkiye'nin ve dünyanın en bilinen turizm merkezlerine ev sahipliği yapar. Doğal koyları, uzun sahil şeridi, antik kentleri ve koruma altındaki doğal alanlarıyla öne çıkan Muğla, yaz aylarında yoğun turist akınına uğrayan bir şehir olmasının yanı sıra yılın tamamında yaşamın sürdüğü büyük bir coğrafyaya sahiptir. ZONGULDAK MUĞLA ARASI KAÇ KİLOMETRE? Zonguldak ile Muğla arasındaki kara yolu mesafesi, tercih edilen güzergâha göre yaklaşık 820 ila 870 kilometre arasında değişmektedir. Bu mesafe genellikle Bolu, Ankara, Afyonkarahisar ve Denizli üzerinden kat edilen güzergâhlarla ölçülür. Karadeniz kıyısından Ege kıyılarına uzanan bu rota, Türkiye'nin farklı iklim ve coğrafi bölgelerinden geçmesi nedeniyle uzun ama aynı zamanda çeşitli manzaralar sunan bir yolculuk anlamına gelir. Alternatif güzergâhlar mesafeyi birkaç on kilometre artırıp azaltabilse de genel olarak iki şehir arasındaki mesafe bu aralıkta kabul edilir.