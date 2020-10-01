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Zonguldak'ta amatör balıkçı denizde kayboldu

Zonguldak’ta akşam saatlerinde serinlemek için atladığı denizde gözden kaybolan amatör balıkçı için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta amatör balıkçı denizde kayboldu
İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak Yayla Mahallesi Fener semtinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte kayalıklara balık tutmaya giden Ufuk Y. (44) “Ben denize gireceğim” diyerek denize atladı. İHA'nın haberine göre; Ufuk Y, havanın karanlık olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Alanda arama çalışmaları başlatıldı.

Şiddetli dalgaların arama çalışmalarını güçleştirdiği bölgede, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletiliyor.

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