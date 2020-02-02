Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ankara kara yolu 8. kilometresinde, Hayrullah B.'nin kullandığı 42 CHT 27 plakalı otomobil ile Ersin Sipahi'nin idaresindeki 67 M 0370 plakalı minibüs çarpıştı.
AA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle kazada sürücü Hayrullah B. ile Nihal Ç, Sakine B, Buse A, Furkan K, Caner E, Saadettin A, Azize Nur Ç, Pakize B, Hüseyin İ, Elif K. ve Fatma K. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
YORUMLAR