        Zonguldak'ta tartıştığı akrabasını bıçakla öldürdü | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta tartıştığı akrabasını bıçakla öldürdü

        Zonguldak'ta akraba 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Zanlı, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 00:55 Güncelleme: 19.12.2025 - 00:55
        Tartıştığı akrabasını bıçakla öldürdü
        Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde, M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        AA'nın haberine göre; olayın ardından zanlı M.D, Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Öte yandan ekipler olayda kullanılan bıçağı bulmak için söz konusu bölgede arama yaptı.

        #Son dakika haberler
        #ZONGULDAK
