Zoolog akademisyen Tunceli kırsalında kör farelerin izini sürüyor

"KANSER OLMAYAN BİR TÜR OLARAK KAYITLARA GEÇMİŞTİR"

Kör farelerin kromozomal varyasyonu en yüksek canlılardan olduğunu belirten Matur, şöyle konuştu:

"Kromozomları 32'den 60'a kadar değişir ancak fenotipik yani dış görünüş olarak değişiklik beklediğimiz kadar ya da bilinen değişiklik görülmez. Dolayısıyla bu açıdan kör fareler çok ilginç bir hayvandır. Kromozomal değişikliğe dirençli ve bundan etkilenmeyen bir türdür. Bunun yanında kanser olmayan bir tür olarak kayıtlara geçmiştir ve hatta çalışmalar devam etmektedir. Şu anda devam eden TÜBİTAK projemizin ucundan girdiğimiz konulardan bir tanesi de budur. Kromozomların ayrılmasından sorumlu protein gruplarının kör fareler için de yıllar boyunca nasıl değişikliğe uğradığını araştırdığımız bir çalışma da mevcuttur."