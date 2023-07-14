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48 yaşındaki ünlü oyuncu bugün yeni bir açıklama yaptı. Özkan, "Üç gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım" ifadelerini kullandı.