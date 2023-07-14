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        Zor günler yaşayan Ufuk Özkan'dan teşekkür mesajı

        Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan yeni bir açıklama yaptı. Kendisine gelen 'geçmiş olsun' dilekleri için sevenlerine teşekkür eden Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da minnettar olduğunu dile getirdi

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 21:30
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        Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği ortaya çıkmıştı.

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        Bir süredir karaciğer problemleri yaşadığını belirten Özkan, "Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor" demişti.

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        Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansımıştı.

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        48 yaşındaki ünlü oyuncu bugün yeni bir açıklama yaptı. Özkan, "Üç gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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        Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı.

        #Ufuk Özkan
        #Fahrettin Koca
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