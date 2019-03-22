İstanbul trafiğinde yaşanan cam silici terörüne İstanbul polisi operasyon yaptı. Şikâyetler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, para vermek istemeyen sürücüleri tehdit eden 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul trafiğinde uzun süredir sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen cam silicilere operasyon yapıldı. Polise gelen bir çok ihbarda Şişli Mecidiyeköy ışıklarda, cam silicilerin sürücüleri tehdit ederek para istedikleri ve vermeyen kişilerin araçlarına zarar verdiği belirtilerek şikâyetçi olundu.

Gelen bu ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gasp ekipleri, söz konusu ışıklarda şüphelilerin tespit etmek için çalışma başlattı. Önce tespit edilen 4 cam silicinin tüm hareketleri kameraya kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, cam silicilerin trafikte duraklayan araçlara saklayarak dakikalarca rahatsız ettikleri görüldü. Camlarının silinmesini istemeyen sürücülerin camlarını silip ardından para alma tacizi görüntülendi.

Yapılan bu çalışmaların ardından tespit edilen 4 şüpheli dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan Naci B., Emrah B., Barış B. ve Feyza G. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin sorgularında kimseden zorla para talep etmediklerini belirterek suçlamaları reddetti.

İfadeleri alınan şüphelilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yetkililer bu tür cam silicilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirttiler.