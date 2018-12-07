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İstanbul Esenyurt’ta 14 Mart 2016’da otobüs durağında bulunan E.O.’yu zorla öpmeye çalıştığı iddia edilen Mert O.’nun yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme tarafından sanığa "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi’’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
"ESKİ SEVGİLİME BENZETTİM" SAVUNMASI
İHA'da yer alan habere göre Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya kemoterapi tedavisi gören sanık ve müşteki katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Eski sevgilisine benzettiği için müvekkilinin böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen sanık avukatı Beyza Toprak, mahkeme heyetine eski kız arkadaşın benzerliğini kanıtlamak için fotoğraf sundu. Sanık avukatı ayrıca mağdurun iddia ettiği gibi dil koptuktan sonra da tacizin devam etmesinin hayatın olağan akışında olamayacağını ifade etti.
İYİ HALDEN CEZASI İNDİRİLDİ
Duruşmada konuşan müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Zehra Şahin Yeşil ise sanığın ceza almasını ve tutuklanması talep etti. Mahkeme heyetince sanık, "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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