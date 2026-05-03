        Zuhal Böcek'e tutuklama talebi | Son dakika haberleri

        Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 19:32 Güncelleme:
        Zuhal Böcek'e tutuklandı

        Soruşturma kapsamında 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

        Beykoz'da 4 gündür su kesintisi

        Beykoz'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 4 gündür su kesintisi yaşandı. Mahalle sakinleri bidonlarla evlerine su taşımak için uzun kuyruk oluşturdu.

