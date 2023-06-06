DHA'nın haberine göre, savcılıkça hazırlanan iddianamede polis memuru Alper D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta 11 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, evine dönen Zuhal Ebrar Yıldız (18), iki kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etti ve ölümüne neden oldu.

KEŞİF SONRASI HAZIRLANAN RAPOR VE GÖRÜNTÜLER

Polis Alper D.'nin "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu polis Alper D. ve ölen Zuhal Ebrar Yıldız'ın anne ve babası yakınlarıyla birlikte katıldı.

Hakim, keşif sonrasında hazırlanan raporun ve olay yerine ait görüntülerin içeriğinin incelendiği raporların dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, sanık polis memuru Alper D.'nin üç kez ateş ettiği, Alper D.'nin motosikletin lastiğine ateş ettikten sonra bir toz tabakasının havaya kalktığı ve o sırada Zuhal Ebrar Yıldız'ın yere düştüğü belirtildi.

GASPÇILAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümünün gerçekleştiği gün polis tarafından aranan ve gasp suçundan tutuklanan sanıklar tanık olarak dinlendi. Tanık Hüseyin Yetkin ifadesinde, "Gasp olayı ile ilgili aracın sahibi geldi sandım. Merdivenden inen şahıs polis olduğunu söylemedi. Doğrudan elini beline götürdü. Silahı çıkarıp bize doğrultunca biz de motorlarımızla sola doğru manevra yaptık. Polis 'dur' diye kesinlikle ikazda bulunmadı bize. Farları yaktık, üzerimizde silah, bıçak gibi suç aleti yoktu kesinlikle. Akşam sularıydı, güneş batmıştı. Ama merdivenin önü aydınlıktı. Sokak lambaları yanıyordu. Sola doğru gitmeye başladık. Döndüğümüz yer de aydınlıktı. Bizim arkamızdan bir şarjör mermi boşaltıldı. 10-13 silah sesi duydum arkamızdan. Atış uyarı atışı değildi canımıza kast etmek amacıyla açılan bir ateşi. Zuhal Ebrar kardeşimiz bizim mahallenin kızıdır. 'Ah' diyerek birinin yere düştüğünü duydum. Bu sırada silah ateşlenmeye devam edince ben durup yardım edemedim. Kaç kişinin ateş ettiğini bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"2-3 ŞARJÖR BOŞALTTILAR"

Tanık Selçuk Çubuker ise, "Olay günü arkadaşlarımla oturuyorduk. Merdivenlerden sivil biri indi. Elini beline götürdü. Ben hasım sahibi bir insanım daha önce de vurulduğum için hasımlarımdan biri sanıp motosikletle kaçmaya başladım. Hüseyin de motosikletle kaçtı. Ben motosiklete binip döner dönmez ateş edildi. Arkamızdan 2-3 şarjör boşalttılar. Biz orada otururken kapalı bir bayanın merdivenlerin önünden geçtiğini gördüm. Hava kararmaya başlamıştı. Merdivenlerin önü aydınlıktı ama kaçış istikametimiz karanlıktı. Sokak lambaları yanmıyordu. Ben kaçarken daha önce gördüğüm bayanın yerde yattığını gördüm. Daha sonradan bayanın vefat ettiğini duyunca, ertesi gün gidip teslim oldum. Olay anında üstümüzde silah yoktu. En az iki kişi ateş etti ama o anki korkuyla dönüp bakamadım" dedi.