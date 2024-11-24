Zuhal Olcay'dan 'Küçük Bir Öykü Bu' İş Sanat'ta

Tiyatroda olduğu kadar müzikte de kendine has tarzını ortaya koyan Zuhal Olcay, hikâyeleriyle birlikte hayatına dokunan şarkıları 22 Kasım Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle paylaştı. Olcay’ın İş Sanat’a özel olarak hazırladığı “Küçük Bir Öykü Bu” konserinde cazdan kabareye uzanan geniş bir repertuvar seslendirildi.

Konser, 1987 yılında yayınlanan “Gecenin Öteki Yüzü” başlıklı TV dizisinin başrolünde yer alan Zuhal Olcay’ın, dizi ile aynı adı taşıyan şarkısıyla başladı. “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Ankara’da Âşık Olmak”, “İyisin”, “Yalnızlığım”, “Güller ve Dudaklar” gibi farklı albümlerinden şarkılarla birlikte “Lüküs Hayat” ve “Evita” gibi ünlü müzikallerden seslendirdiği parçalarla dinleyicilere bir müzik ziyafeti sundu.