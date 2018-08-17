Zweigen Kanazawa - Fagiano Okayama düellosu

Zweigen Kanazawa ve Fagiano Okayama, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Zweigen Kanazawa 36 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Fagiano Okayama 38 puanda ve 11. sırada. Zweigen Kanazawa, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fagiano Okayama, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 258 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zweigen Kanazawa kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Fagiano Okayama sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Zweigen Kanazawa son hafta oynanan Mito Hollyhock maçında 2-1 kazandı.

Fagiano Okayama, Fukuoka karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Zweigen Kanazawa, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 15 gol yedi.

Fagiano Okayama, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Fagiano Okayama, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ