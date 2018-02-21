Adana'da lise öğrencisi 17 yaşındaki Yusuf Y.'nin öldürdüğü 34 yaşındaki Ramazan Salıç'a son sözünü sorduğu, Salıç'ın da "Beni sevdiğimin yanına gömün" dediği ortaya çıktı.



DHA'nın haberine göre olay, 18 Şubat'ta Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bulunan boş tarlada meydana geldi. İddiaya göre oto yıkamacı Ramazan Salıç, Yusuf Y.'nin uzaktan akrabası olan evli bir kadınla bir süre aşk yaşadı. İki aile arasında bu sebepten dolayı husumet oluştu. Yusuf Y. ile Salıç olay günü buluşup otomobili park ettiktleri boş tarlada içki içmeye başladı. Bir süre sohbet eden Yusuf Y. ile Salıç arasında aynı sebepten tartışma çıktı. İddiaya göre Salıç, liseli Yusuf'a, "Senin ailen haksız, hepsini öldüreceğim" dedi. Daha sonra Salıç, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. Alkolün etkisiyle yere düşen Salıç'ın elinden tabancayı alan Yusuf Y. ise "Son isteğin var mı?" dedi. Öldürüleceğini anlayan Salıç ise katil zanlısına " Beni sevdiğimin yanına gömün" dedi. Bunun üzerine Y., Salıç'ı öldürdü.



Cinayetin ardından kaçmak isteyen Yusuf Y. karanlıkta tarlanın yanından geçen dereye düştü. Daha sonra kendi imkanlarıyla saplandığı yerden kurtulup evine gitti. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi okula giden Yusuf Y. derslerine girdi. Tarlasını sulamaya gelen vatandaşlar Salıç'ın cansız bedenini görünce polisi aradı.



ÖZEL EKİP, OKULDA YAKALADI



Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, cinayetin bir an önce aydınlatılması talimatını verdi. Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sadettin Kırkhan, Cinayet Büro dedektiflerinden oluşan özel ekibi kurdu. Yumurtalık ilçesine giden polisler, görgü tanıklarının ifadesi aldı. Salıç'ın en son Yusuf Y. ile görüldüğünü öğrenen dedektifler harekete geçti. Polis bunun üzerine okula giderek Yusuf Y.'yi yakaladı.



Liseli zanlı ilk ifadesinde polislere, "İçki içtik. Bir süre sonra aramızda tartışma çıktı. Yanımda silahla havaya ateş açmaya başladı. Yere düşünce silahı elinden aldım. Yanına gidip, 'Son isteğin nedir?' diye sordum.' Bana, 'Beni sevdiğimin yanına gömün' dedi. Sonra üzerine doğru rastgele ateş açtım. Oradan ayrıldım" dedi. Cinayet zanlısının sorgusu devam ediyor.

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