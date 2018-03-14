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Alex, yaşanan yoğunlukla ilgili olarak kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Brezilyalı efsane, "Bugünkü imza günüm, yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da, sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler. En kısa sürede tekrar görüşmek dileklerimle." ifadelerini kullandı.