İŞ-YAŞAM

IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi

25 Temmuz 2017 Salı, 14:06:44 HABERTURK.COM

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad, Bloomberg Indeksi'ne göre 41 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından. Fakat ikinci el kıyafet giymesi veya saçlarını fiyatların ucuz olduğu ülkelerde kestirmesi gibi bir milyarder için garip denebilecek alışkanlıklarıyla gündem oluyor. Ayrıca hayatında çok büyük bir pişmanlığı da var. İşte başarılı iş adamının kariyeri ve hayatı hakkında az bilinen gerçekler

  • 1 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Ingvar Kamprad 40 milyar dolar civarındaki servetiyle dünyanın sayılı zenginlerinden. IKEA'nın kurucusu olan kurt iş adamı, kibrit çöpü satarak başlamıştı.

  • 2 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Tasarruf etmek ve para kazanmak için özel hayatında ve şirket yönetiminde inanılmaz yöntemler uygulayan Ingar Kamprad Varyemez Amca olarak da biliniyor. İşte 92 yaşındaki milyarderin inanılmaz öyküsü.

  • 3 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    1926 yılında çiftçi bir ailenin oğlu olarak İsveç'in fakir bölgelerinden Smaland'da dünyaya gelen Ingvar Kamprad daha 5 yaşındayken komşularına kibrit çöpü satarak ticaret hayatına başlıyor.

  • 4 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    Kamprad, 10 yaşına geldiğinde Noel zamanı mahallede bisikletle dolaşarak yılbaşı dekorasyonları, balık ve kalem de satmaya başlıyor. 

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  • 5 IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad'ın sıra dışı hayat hikâyesi
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    2-3 katına, müşterisini bulduğunda maliyetinin 5 misline sattığı ürünlerden inanılmaz mutlu olduğunu da gizlemiyor. Hatta bunun hayatındaki en büyük tatmin olduğunu söylüyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 19 dakika önce
    bildiğim tüm mobilyacılar varyemez zaten..
  • Misafir 26 dakika önce
    Helal olsun
  • Misafir 44 dakika önce
    millete at eti yediren moruk
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