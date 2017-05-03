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Dünyanın en hızlı kamerası üretildi

İsveç Lund Üniversitesi bilim insanları Elias Kristensson ve Andreas Ehn, mevcut teknolojinin 50 misli daha hızlı görüntü yakalayabilen dünyanın en hızlı kamerasını üretti.

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:58:47 Güncelleme: 15:18:31 HABERTURK.COM

Saniyede 100 bin kare alan yüksek hızlı kameraları unutun. Hatta saniyede 100 milyarı da bir kenara bırakın. İsveç Lund Üniversitesi araştırmacıları saniyede 5 trilyon görüntü yakalayan bir kamera geliştirdi.

Bir diğer deyişle geliştirilen kamera saniyenin trilyonda ikisi gibi rekor bir sürede resim çekebiliyor. Dünyanın en hızlı kamerası unvanını alan yeni kamera ile bilimin önü açılacak.

Şu ana dek görüntülenmesi mümkün olmayan yüksek hızlı süreçlerin ve bilhassa kimya, fizik ve biyoloji alanlarındaki doğal işlemlerin izlenmesi için son derece yararlı olacak buluşla moleküler reaksiyonlar dahi net olarak görüntülenebiliyor.

Aşağıdaki videodan bir kağıdın içerisinden geçen ışığın nasıl göründüğünü, bir milyar kez yavaşlatılmış hâlde izlemek mümkün.

KAMERA NASIL ÇALIŞIYOR?

Geleneksel kameralarda olduğu gibi objektif saniyede 5 trilyon kez kapanıp açılmıyor. FRAME yani çoklu poz için frekans algoritması verilen bir teknoloji ile lazer ışını, çoklu pozlama ve bir bilgisayar kullanılarak görüntü alınıyor.

Lazer ışını görüntüyle buluştuğunda emsalsiz bir kod kullanıyor. Tek bir karede resmin içerisinee şifrelenmiş çok sayıda lazer ışını bulunuyor. Bilgisayar aracılığıyla lazerin içindeki şifrelenmiş veri kullanılarak bu kare birden çok görüntüye ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan kareler sonrasında en yüksek resim hızında birleştirilerek ortaya bir görüntü çıkarılıyor. 

İKİ YIL İÇERİSİNDE

Çok sayıda karenin tek bir görüntüde şifrelenmesiyle araştırmacılar günümüzdeki kamera teknolojisinin fiziksel anlamda yapabildiklerinin fersah fersah önüne geçmiş oldu. 

Yeni kamera ışığın beyin içerisinde nasıl gezdiğini görmek, plazmaların yanıp sönmesi ya da patmaların gözlemlenmesi gibi ani süreçleri belgelemek kullanılacak. İsveçli araştırmacılar Elias Kristensson ve Andreas Ehn bilimin yanı sıra bu sayede daha verimli motorlar, türbinler ve brulörler üretilebileceğini düşünüyor. 

Dünyanın en hızlı kamerasının iki sene içerisinde diğer bilim insanları, araştırmacılar ve endüstriler için kullanılabilir olması bekleniyor. 

Elias Kristensson ve Andreas Ehn

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